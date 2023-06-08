新北市中和「龍陵紀念墓園」舊名為「春秋墓園」，過去春秋公司涉未經地主同意，收費將墓地提供民眾下葬先祖，事後地主同意「道環公司」接管成為合法設施經營業者，要求墓主支付土地使用費用，墓主擔心祖先無法安眠組成自救會，新北市議員戴瑋姍今舉行記者會，呼籲新北市殯葬處協助墓主，別讓祖先無法入土為安。

新北市議員戴瑋姍、張錦豪今陪同自救會成為舉行記者會，他們控訴現在經營的道還公司向墓主索取土地費用，動輒數十萬到百萬元費用，根本是「勒索」，目前自救會已串聯超過四百位墓主，對抗道環。

戴瑋姍指出，「春秋墓園」1973年成立，被列為優良示範墓園，墓主合法取得永久使用權後，將先人在葬於此地，但道環公司2020年取得「設施經營者」後改名為「龍陵紀念墓園」後，一切風雲變色。

戴瑋姍說，今年墓主發現墓地皆被張貼公告「若佔用墓地將依法提告」，同時墓園管理室被鐵皮封住，許多墳墓皆被鐵皮或鐵絲網圍繞不能進入，讓他們難以順利祭拜先人，道環公司甚至趁墓主掃墓時盯哨，讓多名墓主被嚇哭。

張錦豪則說，墓主原先已花錢購買墓地永久使用權，道環公司竟又向墓主索討費用，墓主們根本無力負擔，質疑現在得道環公司行徑囂張，殯葬處應該出面幫忙市民，不該讓他們獨自面對。

自救會蔡主委說，園內尚有超過100座墓穴預留空位，道環公司多次阻止往生者入葬，導致只能先行火化，無法完成與先人合葬的遺願，春秋墓園從台北縣政府時期至今，一直列為合法私立公墓的名單中，墓主基於市府公信力才選擇春秋墓園，何來非法佔用土地之說，希望市府能協助，讓往生者順利入葬。

新北市殯葬處長黃秀川表示，依規定墳地會有兩張執照，一張是墓園執照與設施經營業者執照，這塊土地過去有取得合法墓園執照，但在道環之前，沒有取得合法設施經營執照的業者。

黃秀川說，本案爭議在於春秋公司涉未經地主同意，將土地提供給喪家下葬，春秋公司並非設置人，也非合法設施經營業者，更非墓園內土地所有權人，該公司未得該墓園地主同意或授權，卻出售墓地給墓主使用，因此土地所有權人地主依民法主張相關權利，向墓主請求費用或排除佔用。目前地主在3次訴訟中均獲勝訴，判定春秋公司無合法權源販售。

不過黃秀川說，道環公司現為該墓園經營業者，非上開爭議土地所有權人，也無權挖墓或對墓主求償，今年5月市府已請道環公司協助墓主家屬，對現有墳墓不得驚擾，對已做好墳墓還未下葬者，只要同意移轉對春秋公司債權，請道環同意先承接債務協助下葬，務以維護墓園秩序安定及墓主消費權益為要。

此外，殯葬處也函請道環公司先行停止販售該墓園墓地，僅得做維護墓園安全、清潔及內部行政等維持現狀的管理。

殯葬處補充，依今年5月協調會議結論，道環公司於會中承諾墓主家屬如有雙棺墓基的下葬需求、想遷葬離開墓園，或有需要道環公司提供管理方面的服務時，都會全力配合，並願意協助墓主與地主之間的私權糾紛協議。