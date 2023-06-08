萬華芳明館旗下某家開發公司，去年遭人持衝鋒槍掃射，警方調查發現，威震集團董事長吳明達疑因千萬債務糾紛，與青山宮主委黃清源發生嫌隙，吳涉嫌以500萬代價買凶，檢方依預備殺人罪起訴吳明達，台北地方法院審結並訂於8月16日上午11點宣判，法官也讓吳明達以130萬元交保。

北院認為，檢察官在偵查中，就吳明達所涉洗錢罪等罪嫌，在去年10月5日聲請羈押，法官認定吳男有事實足認有逃亡、串證之虞，予以羈押禁見，檢察官起訴後，吳遭繼續羈押禁見，今年3月1日、同年5月1日延長羈押並繼續禁見，前後羈押期間8月，主要目的在保全被告到庭並釐清案情。

北院指出，吳男涉預備殺人、追加起訴組織犯罪防制條例等案，已交互詰問完畢並辯論終結，定8月16日上午11點，考量本案已達所有證人均經詰問完畢，證詞均已保全在案之訴訟程序階段，吳明達串證之疑慮已經明顯降低。

北院考量吳明達偵查中並無因案經通緝到案之情，加上於偵查中因本案預備殺人案，經檢察官諭知交保100萬元，依本案全案犯案情節及訴訟程序階段，認吳明達若能再提出30萬元(即合計有130萬元具保)，並限制住居、限制出境出海，已經足以確保被告吳明達日後到案，為妥適、均衡維護公益及人權，乃准以具保、限制住居、出境出海。