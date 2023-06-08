47歲歌手羅文裕曾兩度獲得金曲最佳客語歌王殊榮，他與小10歲圈外女友張平2015年結婚，育有一子一女。稍早，羅文裕則在臉書分享不幸的訊息，指太太在結婚8周年前夕出意外，在家中樓梯跌倒，緊急送醫後竟雙腿骨折需要開刀，引來網友替兩人打氣。

羅文裕早年和成員組成「Y.I.Y.O」團體出道，2004年解散，他曾替劉德華創作《缺陷美》、任賢齊《天使也一樣》、言承旭《我是真的真的很愛你》等，2007年他單飛出道推出個人全創作專輯，在2015年、2021年獲得兩屆金曲獎最佳客語歌手獎。

羅文裕和張平育有一子一女。（圖／翻攝自羅文裕 WING臉書）

2015年羅文裕和張平結婚，隔年透露兩人為了生孩子歷經種種辛勞，他自爆其實半年前老婆首次懷孕時不慎流產，醫生交待母體須休息兩個月才能再嚐試懷孕，沒想到兩個月後他與老婆「恩愛」一試就中，先生下一女後，近年又生下一子，組成「好」字。

羅文裕發文。（圖／翻攝自羅文裕 WING臉書）

羅文裕稍早發文透露，就在迎向結婚8周年前夕，太太在家中樓梯跌倒，當下就知道她傷的不輕，痛苦哀號，到醫院發現雙腿骨折斷裂，需要開刀，讓羅文裕心疼不已，也說：「住院這幾天，好幾次看她因為術後疼痛哀嚎，更深體會夫妻是共同體，不論從生活起居、吃喝拉撒、身體的清潔、心理層面的鼓勵與禱告、同時還要把孩子安頓好，這些都很不容易」，並表示希望這起意外讓兩人更相愛，接著曬出他幫太太推輪椅照片，鄭怡讚他：「好老公」，其他網友也說：「嫂子保重啊」、「聽起來好痛，早日康復」、「張平（腳傷後還是）最美，請多保重」。