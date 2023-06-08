金塊8日能夠贏下總冠軍賽G3，除了約基奇、賈瑪莫瑞兩人同場大三元演出，更關鍵的是22歲小將布勞，全場投8中7，替補貢獻15分的優異表現，就連約基奇都稱讚，「我告訴布勞，你用拚勁幫我們贏球。布朗是個贏家，就算有時會犯錯，那也是太拚造成的，你沒法生氣。」

賈瑪莫瑞也讚揚布勞的精采替補表現，「布勞知道該怎麼做才能留在場上，他很穩定，也可以填補我們空缺，他打球時很有信心，就像是一個打了5年的老將依樣。」阿隆戈登也說：「這個新秀很罕見，有這種表現更罕見，從來到球隊第一天開始，他就一直表現很好。」

聽到這麼多金塊隊友的稱讚，布勞說：「我的隊友們在這一整個球季都很信任我，給我安排合適的任務，我就是努力發揮，所以我在場上要做的就是把球打進與抄截。」畢竟在今天這場比賽之前，布勞在今年季後賽場均也才2.4分，能夠打進15分，確實讓對方出乎意料之外。