董事長梁基文表示，騰雲擁有海內外百貨購物中心、商業不動產、量販超商等利基市場，業務量能逐漸輻射拓展至大型連鎖品牌、育樂設施、商圈市集、線上電商平台等業態。集團整體營業收入由一次性軟硬體系統建置收入與持續性的雲端及維運服務所組成，因大型零售業者對於客、商、金流資訊系統穩定性、整合性及一致性有較高要求，騰雲客戶黏著度及續約率極高，一次性收入將持續墊高挹注持續性收入，持續性收入佔比逐年提升，由2020年32％逐年提升至2022年36％，帶動營收、獲利循環。

第1季為騰雲傳統淡季，單季合併營收1.13億元，年增2.1％，營收成長幅度較不明顯，但而規模經濟效益顯露，營業毛利率74.9％，淨利率由去年同期0.1％大舉增長至8.9％；歸屬於母公司稅後淨利0.09億元，年增770％，每股稅後盈餘0.47元。公司表示，接下來國際市場訂單穩定增長、大型連鎖品牌企業客戶增加、既有大型場域設施訂單陸續完成驗收，今年後續季度營收及獲利有望大幅拉升。

本周櫃買中心審議會通過騰雲申請上櫃案，依時程推估，最快在第3季中下旬可以轉上櫃。