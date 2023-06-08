中國人民銀行副行長、大陸國家外匯管理局局長潘功勝8日在陸家嘴論壇發表演講時表示，隨著美國聯邦準備理事會（Fed）加息週期接近尾聲，美元走強較難持續，外溢影響有望減弱。總體來看，中國外匯市場將有條件保持較為平穩的運行狀態。

潘功勝指出，今年以來，中國外匯市場運行總體平穩，跨境資金流動由年初較高順差趨向基本平衡，外匯存底穩中有升，人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定。

潘功勝說，4月中旬以來，受內外部多種因素影響，尤其是美元指數在美國債務上限問題、中小銀行風險問題、美國聯準會加息預期有所升溫的推動下，美元指數在4月中旬以後開始走強。同時，疊加中國國內經濟恢復基礎尚不穩固，人民幣匯率出現一些波動，但外匯市場運行總體平穩。人民幣匯率預期和中國跨境資金流動保持相對穩定。

「向前看，中國外匯市場平穩運行仍然具備良好基礎。」潘功勝表示，一是中國經濟運行總體保持穩中上行的態勢，美國經濟則有可能面臨溫和衰退，經濟基本面對人民幣匯率具有支撐作用。二是隨著美國聯準會加息週期接近尾聲，美元走強較難持續，外溢影響有望減弱。總體看，中國外匯市場將有條件保持較為平穩的運行狀態。

潘功勝說，經過多年的改革發展，近年來中國外匯市場運行逐漸呈現出新的特徵，包括市場運行呈現較強的韌性，市場主體更加成熟，交易行為更加理性，匯率避險工具人民幣跨境使用水準的大幅提升，也大幅壓縮了匯率風險敞口。而且外匯市場監管者在面對市場的變化時，也更加從容、更加淡定、更加成熟、經驗也更加豐富。

潘功勝強調，「多年來，我們在應對外部衝擊中積累了不少經驗，外匯市場宏觀審慎政策工具也更加豐富。我們有信心、有條件、有能力維護好中國外匯市場的穩定運行。」