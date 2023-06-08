儘管5月份因能源價格下跌，使得能源基建相關類股表現震盪。匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷表示，在全球經濟持續放緩下，能源需求回落，導致市場下調相關產業。惟他認為，OPEC和俄羅斯持續調降庫存、歐洲下半年加快補庫存，整體供需仍有缺口，因此在2023年持續逢低加碼能源基建產業。

再者，全球淨零碳排放目標明確亦給予能源基建絕佳的投資爆發商機。美國、歐洲與大陸去年總計推出超過3兆美元的基礎建設法案，資金也爭相持續投入基礎建設投資。加上全球預計於2050年達成淨零碳排的目標，在短期新舊能源共存的時代，碳捕捉及封存將為工業族群將扮演重要減碳的角色，預計將持續推進能源基建相關產業發展，藉以達成能源轉型目標。

因此匯豐投信認為，能源基建除擁有明確利多的投資主題外，加上具備結合收益與增長的機會或可作為投資人長期資產配置的核心標的之一。