華爾街見聞報導，摩根士丹利8日將隆基綠能的目標價從人民幣（下同）58元下調至38元，並小幅下調今明兩年每股盈利預測，並稱其較行業競爭對手增長更慢。

分析師Simon Lee、Teresa Yan在報告中表示，儘管隆基綠能在技術上處於領先地位，但其在利潤率最高的美國市場出貨量較低，預計其盈利增長將低於晶澳科技。

不過報告仍指出，市場對電池板模塊的盈利能力擔憂過度。

隆基綠能被下調後的目標價仍較其7日27.5元的收盤價高出38％。8日A股盤初，隆基綠能一度漲1.2％，之後收窄至0.5％。總市值為2,096億元。

隆基綠能之前，大摩一紙看空報告將全球動力電池龍頭寧德時代推上風口浪尖。7日，摩根士丹利下調了寧德時代的公司評級，從同等權重下調至低配。受此影響，寧德時代市值當天一度放量大跌逾6％，跌破9,000億元。

摩根士丹利股票分析師Jack Lu的團隊認為，寧德時代在市佔率和利潤率方面可能面臨越來越多的風險，在電池行業中的主導地位正面臨威脅。

針對大摩對寧德時代全球市占率及利潤率的質疑，大陸多家券商立刻發文反駁。天風證券直言，市場對於寧德時代未來的市占率和利潤率無須擔心。