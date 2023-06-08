彰化縣政府勞工處處長何俊昇表示，已派員到事發游泳館稽查了解狀況。（孫英哲攝）

彰化縣員林市一間室內游泳館，傳出男主管逼迫女員工簽署自願離職申請書，嗆「3個月不會給遣散費」及言語影射女員工是狗等離譜事件，事發錄音影片在社群平台流傳後引發軒然大波，網友紛紛到該游泳館Google評論留下一星評論。彰化縣政府勞工處獲報後，今天上午已派員到該游泳館稽查；該游泳館近午發聲明道歉，強調將「沈痛檢討」。

許多網友到發生勞資糾紛的游泳館Google評論頁面留下一星評論。（翻攝Google）

昨天起社群平台瘋傳一段錄音影片，內容寫著彰化某家室內游泳館主管與員工的對話。一名賴姓副理要求女員工簽下「自願離職申請書」，更嗆「3個月內沒辦法給遣散費」；女員工則說自己不是自願離職，並質疑「為什麼女生一定要先學櫃檯，男生卻不用」，結果被反嗆「公司請人來，我不是為了公平欸」、「我開公司為了男女平權嗎」、「我開公司為了社會義務嗎」。

該錄音影片的下半段則為一名楊姓經理與該名女員工的對話，過程中兩人針鋒相對，楊姓經理被女員工問「還生氣嗎」時，竟回「不會啊，我跟狗不會生氣」，面對女員工再三追問「狗是誰」，他則回稱「我沒有，我跟狗不會生氣」。

當事女員工上火線留言表示，她當初到該游泳館是應徵游泳教練，卻被叫去做櫃檯工作或賣泳裝，她多次反映未果。她之後確診傳訊息要請假，但公司卻無人回應，後來公司主管逼她簽署自願離職申請書，她不願意，僵持很久，副理受不了請經理進辦公室，就發生了錄音影片的那些狀況。她會曝光錄音影片，是想把真實內幕公開。

該游泳館原本由臉書小編發布訊息，稱該錄音影片「斷章取義，惡意中傷，本館將追溯法律責任，小編就不一一回覆了」，但今天近午緊急發出聲明表示，6月2日在該公司經理辦公室內，楊姓經理與賴姓副理因情緒不當管理，對於楊姓員工使用情緒化的字眼，造成楊姓員工之傷害，該公司鄭重向楊姓員工及所有關心愛護該公司的社會大眾致歉，外界的批抨與指教，該公司概括虛心接受並沈痛檢討；對於該公司與楊姓員工間的分歧，將申請勞資協調，遵守《勞動基準法》規定處理。

彰縣府勞工處處長何俊昇指出，資遣費不給或未給足，依《勞基法》可處以2萬至100萬元的罰鍰。資遣費的給付沒有一定要做滿多久的規定，只要有任職再離開，不是自願離開，而是雇主請求、要求勞工離開，就一定要給資遣費，沒有要做多久才有資遣費的問題。

何俊昇表示，針對職場霸凌的部分，《職業安全衛生法》明訂雇主對於執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防，應妥為規畫並採取必要之安全衛生措施，若雇主未做計畫，或做了計畫卻未執行，職安署可對雇主開罰3萬至15萬元。該處上午已派員到該游泳館稽查，以了解有無不法情事。