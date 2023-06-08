大學申請入學進入最後作業階段，大學招聯會提醒，錄取生在今(8)、明(9)兩天要向甄選委員會登記就讀志願序，14日公告統一分發結果。四技二專方面，技專校院招生委員會聯合會也指出，四技二專甄選入學第二階段學習歷程備審資料上傳及繳費作業，自今(8)日開放上傳，考生務必留意時間。

大學招聯會提醒，若是要選擇分發入學管道的學生，8日起到19日報名分科測驗外，已獲得「繁星推薦」第8類學群或「申請入學」錄取的考生，也要記得在14日到17日期間放棄錄取資格。

大學招聯會說明，雖然「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」調整為第四類傳染病，但是若有考生在學測或分科測驗考試期間，因為疫情防疫規定於考試期間不得應考，必須提出由各地衛生局所發出之「嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通知書及提審權利告知」文件，向大學招生委員會聯合會申請適用分發入學招生管道補救措施。

大學招聯會提到，考生要適用補救措施，必須是已經報名112學年度分科測驗，因防疫規定導致無法應試，或無法全程參與考試(學測或分科測驗)，並通過 112學年度分發入學招生管道證明文件審查，且提出因疫情無法應試的相關佐證資料，在7月7日上午9時起至7月14日下午5時止，填妥申請表，連同考生因疫情無法應試之相關證明文件加密壓縮後，E-mail至招聯會公務信箱 ([email protected])並致電確認，經審查認定通過者，在7月28日下午4點30 分前，繳交備審資料及志願切結書等相關表格，8月15日個別通知錄取結果。

大學招聯會執行秘書王文俊提醒，考生依考試規定可參加考試而自行選擇不參加考試不得適用此補救措施。另外，申請補救措施之考生，不得再參加當學年度分發入學招生管道登記分發，相關細節公布於招聯會網頁「大學繁星推薦、申請入學及分發入學招生管道因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫規定致無法參加大學入學測驗考生補救方案」。

至於四技二專方面，技專校院招生委員會聯合會今(8)日也指出，四技二專甄選入學第二階段學習歷程備審資料上傳及繳費作業，自6月8日10：00起開放上傳，考生須於各校系科(組)、學程所訂截止日21：00前完成學習歷程備審資料上傳及繳費。上傳系統及繳費系統為兩個獨立系統，兩系統作業操作順序互不影響，考生得自行決定操作順序。