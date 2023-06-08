台北市政府工務局新建工程處10日晚間11時起，至11日清晨6時，將進行水源路橋拆除工程施作。預計封閉水源路（思源街至師大路），以及水源快速道路基隆高架至師大路匝道雙向全線路段，警方公布相關交管措施，呼籲用路人改道行駛。

中正二分局警方提醒駕駛人，因應水源路及水源快速道路封閉，建議改道路線：水源路35巷往北至師大路段，可提早於汀州路3段、螢橋國中旁巷弄右轉進入水源路、水源快速道路往新店景美方向，因施工期間水源快速道路往南封閉，將強制在師大匝道進入平面道路，請駕駛人循羅斯福路平面往南。

警方指出，為維護民眾行車順暢，建議駕駛人評估平面行車時間，提早出發。本分局已預先規劃警力、派遣義交於師大水源、師大汀州、師大辛亥等沿線等重要路口指揮疏導，加強路況查報，並適時啟動交通快打，及時疏導避免臨時道路交通壅塞。

中正二分局提醒用路人，管制期間請駕駛人行經路口謹記以下口訣：「慢」接近路口減慢速度、「看」隨時轉頭查看左右後方有無來車、「停」遇有行人馬上煞停，讓行人穿越道的行人先行。行經上述路口務必配合指揮，確保用路安全及交通順暢。