中共中央紀委國家監委網站8日公佈，大陸中央企業7名管理人員正接受紀律審查和監察調查。此外，中紀委駐交通運輸部紀檢監察組前二級巡視員姚西科被雙開。

姚西科因嚴重違紀違法，受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

通報指出，大陸新一批央企受審查調查人員如下：

1.南航集團中國南方航空股份有限公司海南分公司前黨委書記、副總經理賴建明涉嫌嚴重違紀違法，接受南航集團紀檢監察組和貴州省黔東南州監委紀律審查和監察調查。

2.中煤集團中煤新集能源股份有限公司前黨委書記、董事長楊伯達涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組和安徽省淮南市監委紀律審查和監察調查。

3.兵器工業集團裝備保障部生產準備處處長楊翔涉嫌嚴重違紀違法，接受兵器工業集團紀檢監察組和湖南省懷化市監委紀律審查和監察調查。

4.國家電投吉林電力股份有限公司國電投國際貿易（北京）有限公司總經理張炎涉嫌嚴重違紀違法，接受國家電投紀檢監察組和內蒙古自治區通遼市監委紀律審查和監察調查。

5.國家電投吉林電力股份有限公司國電投國際貿易（北京）有限公司副總經理胡玨斌涉嫌嚴重違紀違法，接受國家電投紀檢監察組和內蒙古自治區通遼市監委紀律審查和監察調查。

6.國機集團恒天集團濰坊欣龍生物材料有限公司前黨委副書記、執行董事、總經理趙黎明涉嫌嚴重違紀違法，接受國機集團紀委和山東省壽光市監委紀律審查和監察調查。

7.東風公司東風商用車有限公司技術中心車輛試驗部部長於波涉嫌嚴重違紀違法，接受東風商用車有限公司紀委和湖北省十堰市監委紀律審查和監察調查。