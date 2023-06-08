公共運輸通勤月票TPASS將於7月1日起上路，交通部預估，基北北桃、中彰投苗、南高屏3大生活圈，今年每月會有62萬人次使用，至2025年成長到月均92萬人次。

交通部長王國材今主持記者會，說明北中南3大生活圈月票方案，並指出運具驗票系統修改與整合測試即將完成，票卡製作與販售通路也在印製及設置當中，7月1日上路啟用，提供民眾更便利與優惠公共運輸服務，減輕通勤負擔。

基北北桃生活圈月票定價1200元，可搭乘捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）及公共自行車。

中彰投苗生活圈月票定價為台中市民699元、非台中市民999元，適用運具為捷運、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）及公共自行車。

南高屏生活圈月票定價為999元，適用運具為捷運、台鐵、市區客運、公路客運、公共自行車及渡輪（鼓山－旗津、前鎮－中洲）。3個縣市也各自有市內通勤月票，台南市299元（含台鐵399元）、高雄市399元及屏東縣299元（含台鐵399元）。

交通部預估，基北北桃月票購買人數每月為50萬人次、中彰投苗4萬人次、南高屏8萬人次，2023年每月用量為62萬人次，至2025年可成長到92萬人次，用戶主要集中在北部生活圈，需要補助的經費可能略高於3年200億的規劃。