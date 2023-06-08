大亞受邀參加證交所、台灣董事學會及安擘諮詢共同舉辦之外資論壇「站在全球地緣政治變動新時代的浪尖」，將說明第一季財報現況及今年營運展望。

大亞及轉投資大亞創投第一季因出售保瑞、穎崴兩公司部分持股，第一季認列出售股票利益8.43億元，對EPS貢獻至少1.2元。大亞主管表示，第一季末台股上漲，大亞持有保瑞、台汽電等多檔股價上漲，認列金融資產評價利益17億元以上，推升第一季EPS飆升至2.65元，不單改寫單季新高，也飆史上新高。

大亞表示，大亞轉投資志光能源在台南七股建置漁電共生太陽能光電廠，總建置容量120MW，第一期建置容量85MW，去年11月已掛表。第二期太陽能光電廠建置容量35MW，去年底獲經濟部能源局台南光儲合一標案，建置太陽能光電廠35MW及儲能系統23MW，兩案都提出申請。

大亞表示，大亞儲能事業去年已經加入台電AFC平台，目前已達10.5MW，6月底再增2.5MW而達13MW，能源局光儲合一標案建置23MW，預計年底儲能可達36MW，2025年目標朝100MW邁進。