知情人士表示，TikTok也在努力擴大美國和歐洲市場的銷售，不過這些市場僅占其200億美元目標的一小部分。TikTok的一位發言人不對公司的財務事宜置評。

2022年，TikTok Shop相繼進入新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國等東南亞國家，並逐漸在當地站穩腳跟。相關統計資料顯示，在過去的一年裡，TikTok Shop在東南亞的GMV達到44億美元，較2021年增長了四倍以上，「首發」印尼市場GMV增幅更是高達493％，可見其發展速度之快。

業內指出，TikTok自進入東南亞以來，發展較為迅速，與歐美市場相比，東南亞對於直播電商的接受度更高，在東南亞上線TikTok Shop商城是適應當地市場需求和發展節奏的最佳方式，因此才能快速擴張。

此外，資料顯示，截至2022年第三季，TikTok Shop的店鋪數量已經突破13萬。其中，印尼市場占比最高，占比高達54％。緊隨其後是越南、泰國、馬來西亞、菲律賓，市場占比分別為12％、10％、9％、8％，這些也都是東南亞市場。