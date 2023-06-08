在中方37架軍機飛入台灣防空識別區，其中部分飛入西太平洋上空後，台灣周四啟動了防禦系統，而這是北京最新一次的大規模空中侵擾行動。

據路透8日報導，台灣國防部說，從凌晨5點起，偵測到37架中方空軍軍機，而其中包括殲-11、殲-16戰機和可搭載核武的轟-6轟炸機，飛入台灣防識區的西南角。國防部並指出，其中部分中方軍機飛到台灣東南方，接著飛入西太平洋上空，以進行空中監視與遠航訓練。不過，中方國防部並未立即回應，並發表評論。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）本周造訪台灣。她周一告訴台灣媒體，美國在維持台海穩定上有持續不墜的興趣，並將繼續武裝台灣，而這正是美中不斷摩擦的根源。

今年4月時，總統蔡英文在美國會見美國聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，解放軍也舉行了大規模環台軍演。