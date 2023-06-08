新北板橋一家私立幼兒園，近日被爆出有老師給兒童餵食不明藥物，在2月到4月間，兒童出現易怒及自殘等行為，經檢驗，兒童體內含有「巴比妥」藥物，目前已有17名家長報案。專家指出，該藥物屬於三級毒品，是一種鎮靜安眠藥，用於抑制癲癇、手術麻醉。由於孩童體重輕，被投藥有相當高機率過量，恐導致嗜睡，甚至抑制呼吸，提醒家長帶兒童就醫追蹤。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，「巴比妥」屬於中樞神經抑制劑，早期用在嚴重癲癇的個案，但因現在已有更新、更好的藥，已經比較少用，會在開刀麻醉時使用。「巴比妥」是管制藥、處方藥，也是三級毒品，一般民眾無法輕易拿到。

精神科醫師楊聰財表示，「巴比妥」是很早期的鎮靜安眠藥，因會抑制呼吸，許多醫師都不敢開立，目前市面上幾乎已看不到。在台灣、中國大陸都很少用，或許兒童體內檢出的，也可能會是其他鎮靜安眠藥。

顏宗海表示，一般來說， 成人使用「巴比妥」後3天內，血液中都可檢測到，但每個人體質不一樣，會因為體重、肝腎功能、喝水情況而有所不同，兒童的停留時間則可能更長。若間隔已久，頭髮仍然可以檢測得到，只是相關檢驗醫院無法執行，需另洽專門的機構。

由於兒童體重輕，使用成人的「巴比妥」，有相當大的機率過量。顏宗海說，過量服用恐導致嗜睡，甚至抑制呼吸，將有生命危險。而長期使用則會產生依賴性、耐受性，兒童會成癮，越用越多，突然不用時，也會有焦慮不安的戒斷症狀。

楊聰財說，站在兒童保護的立場，幼兒園不當投藥的行為，已屬於其中一種型態的兒虐。他與顏宗海都提醒家長，當前最重要的是帶兒童就醫，持續追蹤、治療。因用藥後，兒童會出現易怒、煩惱、焦慮不安等症狀，如情況嚴重，精神醫療團隊也能介入，評估是否要使用其他藥物來改善。