高雄城中城大火燒出老舊建物問題，立院去年修法明定危樓未成立管委會，最高每戶罰20萬，桃園市8樓以上未成立管委會的大樓有160棟，市府除專案輔導，也鼓勵住戶申請公寓大廈修繕補助，最高可達30萬元，希望透過第一桶金改善住宅安全，若輔導2年仍拒不成立將開鍘。

桃園市建管處長邱英哲表示，有些老舊社區因為欠缺管理，導致有公共安全和消防安全的隱憂，尤其是高樓層的公寓大廈需要較高規格的安全防護，例如防火門、滅火器、緊急照明燈、發電機等攸關逃生避難的設施、設備。

邱英哲說，若沒有管委會運作，就難以改善日漸頹壞的公共設施，住戶也會住得很不安心，市府今年編列4688萬元公寓大廈修繕補助，並特別提高公安、消安的補助金額，像是消防安全的三燈二器（緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈、滅火器、住警器），都可以申請補助。

邱英哲表示，8樓以上且沒有管委會的大樓，全市大約有160棟，如果住戶主動通知建管處協助大樓成立管委會，建管處會列案專案輔導，讓大樓在最短的時間內成立管委會，並且可以申請10萬至30萬元的「第一桶金」來改善大樓安全。8樓以上、有管委會的大樓，也可以申請5萬至15萬元來改善大樓安全。

邱英哲不諱言有蘿蔔也有棒子，建管處配合內政部去年針對公寓大廈管理條例的修法，將優先清查列管的3類建築物：「11樓以上」、「沒有管委會」、「公共安全或消防安全不合格」，凡是3類全中的大樓，會主動通知住戶、積極輔導成立管委會，並且指導改善公安、協助申請補助。

邱英哲強調，通知日起2年內為輔導期，若經建管處輔導仍拒不成立管委會，將依公寓大廈管理條例第49之1條裁罰住戶每戶4萬元，且得連續罰。

邱英哲重申，處罰不是目的，協助改善大樓的公共安全、消防安全、提升優良的居住環境才是本意。如果在改善過程有任何疑義都可以向消防局、建管處洽詢，協助改善居住安全，幫助社區步上良善管理的軌道。