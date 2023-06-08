北市警內湖分局大湖派出所員警林青留、陳奕安，日前接獲中國信託銀行東湖分行通報，指有位年輕男子疑似遭詐騙須警方到場協助。

23歲鍾姓男子向警方表示，前陣子他到迪化街城隍廟，希望能求個好姻緣，結果一出廟門不久，就有人上前攀談詢問是否要加入聯誼社，突如其來的好運讓他開心不已。

鍾男隨後加入對方的LINE，自稱是聯誼社的男子要求鍾男將身分證件拍照並繳交入會費4萬元，鍾男不疑有他至銀行臨櫃匯款，經行員關懷提問察覺有異，立即通知警方。

員警發現，該聯誼社的活動及透過聯誼認識的女生等相關細節均不明確，且要求拍照回傳身分證不合常理，研判是假交友真詐財，經員警耐心解說後，鍾男才驚覺女友沒交到還差點被騙，感謝行員即時發覺及員警阻擋，保住自己的積蓄。

內湖分局表示，假交友陷阱多，需更加小心，不要為一時的甜言蜜語所迷惑，更應提高警覺並冷靜求證，勿輕易聽信電話端人員指示操作ATM、辦理臨櫃匯款或購買點數卡。