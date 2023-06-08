許仁杰回歸民視8點檔。（民視提供）

羅巧倫回歸民視8點檔飾演律師。（民視提供）

劇組演員為羅巧倫慶生。（民視提供）

《市井豪門》劇組演員為羅巧倫慶生。（民視提供）

許仁杰去年以人夫身分與同劇謝京穎爆曖昧情，雖雙雙發聲明否認，但形象已傷，在《黃金歲月》殺青後，演藝事業近乎停擺8個月，他與老婆亞希也已於日前簽字離婚。恢單後重新出發的他，近日正式回歸民視，加入8點檔《市井豪門》，演出長大後的吳柏毅，主要對手戲演員是同樣回歸的羅巧倫和飾演他爸媽的林道遠和胡嘉愛，至於與謝京穎及其現任男友張書偉，暫時不會有對手戲。

許仁杰劇中角色個性忠厚老實，相當吃苦耐勞，對羅巧倫飾演的老闆沈家怡的要求都使命必達。他說再次回到民視劇組就像回家一樣，開心終於等到吳柏毅出場了，並開玩笑說角色消失的這段時間吳柏毅就是去健身，因為小時候的他很愛吃，長得胖嘟嘟，但長大被暗戀女生笑很胖就拼命瘦身，所以他一收到角色設定時，就開始趕緊逼自己增加運動強度及拉長運動的時間，以求跟角色更有共通性。

7日過41歲生日的羅巧倫，也在劇組簇擁下一起慶生並宣告正式回歸《市井豪門》，她飾演律師沈家怡，外表冷漠內心非常熱血，雖然常幫黑道打官司，但其實嫉惡如仇，也要黑道做公益。而為了和前一個角色李秋月有差異性，她特地換上年輕感的飾品及眼鏡，連服裝也都從韓國重新帶貨回來，希望給觀眾耳目一新的感覺。

休息這段時間她除了忙經營服飾品牌JADA，就是為了角色準備，但飾演職人律師的她，坦言法律的專有台詞讓她緊張到常常失眠，笑說不只是頭髮掉光連身上的汗毛也幾乎都光了。

羅巧倫表示，可以再回歸8點檔心情非常興奮，也很驚喜，雖然這角色跟李秋月不一樣，但是非常有關係，至於什麼關係，就讓觀眾持續看下去。她說這角色非常讓她頭疼，因為一出場就是拿法條出來嚇唬人，所以前幾天作夢都會夢到在拍戲背法條卻頻頻NG，不過她劇中有許仁杰飾演的得力助手吳柏毅，是律師事務所助手，也幫她掌管工作以外的生活大小事。