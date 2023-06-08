新北市板橋區某私立幼兒園1名女老師為管教方便，涉嫌餵食幼童安眠藥，目前已有17名家長提告，檢警今發動第二波搜索，並約談幼兒園園長與老師共8人。配合檢警偵辦，新北市教育局6日也啟動「到園檢驗專案」，採檢16名幼童，報告最快1周出爐，加上先前已自行採檢的12名幼童，共有28名幼童完成採檢。

新北市議會國民黨黨團今下午召開「堅決守護幼兒安全、傷害事件零容忍」記者會，教育局長張明文將也出席。

該幼兒園原有67名幼生，預計7月底歇業，已有22名幼生轉園就讀，教育局與幼兒園已採「專案」方式逐一聯絡家長，了解個別需求，教育局亦提供單一窗口提供家長諮詢，媒合私立幼兒園協助幼生安置。

教育局強調，本案倘查證屬實，將嚴懲不貸，依教保服務人員條例予以從嚴裁處，裁處行為人最高罰鍰60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員；同時廢止幼兒園的設立許可，並裁負責人最高罰鍰6萬元。