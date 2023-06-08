2024總統大選，兩岸論述成為議題，國民黨開記者會質疑民進黨副總統賴清德為了參選總統拋棄民進黨「台獨」的神祖牌，對此，民進黨立院黨團表示，在場的所有人通通是在中華民國憲法之下，看起來國民黨老三便當吃太多找不到主題。

國民黨立院總召曾銘宗抨擊，賴清德為了參選總統不敢表只敢講中華民國台灣，願不願意遵守中華民國憲法，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬指出，在場的所有人通通是在中華民國憲法之下，看起來國民黨老三便當吃太多找不到主題。

鄭運鵬說，國民黨整天拿中華民國憲法來發誓，賴清德所有主張都是直球對決的投手，很像美國法庭系統，按著聖經宣誓，相信參選人每天面對媒體，賴清德每句話都有他的背景。

至於柯文哲訪日指稱台灣漁民不要釣魚台主權，只是要捕魚的論述遭民進黨立委林靜儀抨擊，柯文哲自己不在乎主權，還把漁民拖下水，講得台灣漁民只在乎經濟；她強調，真的要捕魚，若國家沒有主權，連海巡都無法保護。