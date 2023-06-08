原有的供銷部購物中心經翻修，展現出新風貌。（張毓翎攝）

原有的供銷部購物中心經翻修，展現出新風貌。（張毓翎攝）

原有的供銷部購物中心經翻修，展現出新風貌。（張毓翎攝）

這座直販所附設室內用餐區、洗手間，讓消費者使用。（張毓翎攝）

台南市鹽水區農會獲農委會補助，斥資900萬元將原有的供銷部購物中心，以環保建材翻修、擴大空間，並匯集各農漁會熱銷商品及小農出產的農作物，打造「意遊未盡」農鮮直販所，該處鄰近大眾廟、八角樓、月津港等景點，可望吸引遊客光顧，成為當地最夯的伴手禮館。

鹽水農會全新的直販所，占地70坪，採用綠建材標章的樂土灰泥、康柏纖泥板與歐洲樺木合板為主要建材，突破舊購物中心陰暗的刻板印象；館內不僅販售暢銷的自營商品鹽水意麵和帥哥番茄果乾，還匯集各鄉鎮農漁會的熱銷商品，讓民眾無需逐一前往各地，即可一站式購足。

除了提供舒適的購物環境，直販所還設置農民直銷專區，為小農打造多元行銷管道，擴大商機。「多一個平台很好！」黃姓農民提到，他所生產的蔬果，已穩定上架在麻豆農會超市、連鎖賣場，今年多一個通路平台，在鹽水農會販售，不僅可增加銷售量，也有機會提升自家農產品品牌的曝光度。

鹽水區農會總幹事邱子軒說，這座直販所擺設的產品近1000項，更附設室內用餐區、洗手間，讓消費者使用；目前營業時間平日從早上8點到下午6點半；假日從早上9點半到下午5點半，目前試營運中，預計8月開幕，未來期待結合附近的景點，成為鹽水區的一個重要地標，提供民眾一個獨特的購物體驗和文化探索。