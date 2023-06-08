Ocho For Shocho ⚡️✅

Shohei Ohtani steals his team leading 8th base of the season against the Cubs in Anaheim.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP⚔️ pic.twitter.com/eU3szDV0im — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) June 8, 2023

Nine For Sho ⚡️⚡️✅

Shohei Ohtani steals his second base of the game and the team leading 9th base of the season against the Cubs in Anaheim.😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP⚔️ pic.twitter.com/6dXxomvGND — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) June 8, 2023

身為二刀流的好處就是，就算在投手丘上失意，還能用手中的球棒討回一口氣，日籍球星大谷翔平今（8日）持續先發出賽對陣小熊，4打數敲出1支二壘安打，連4場比賽有長打演出，還加碼2次盜壘成功，天使最終以6比2戰勝小熊，拿下三連勝。

大谷翔平近期棒次在一、二棒間遊走，今則擔任第二棒指定打擊，首打席1好3壞，抓準投手想搶回好球數的心態，將外角速球打向中外野接近警戒區位置落地，即便陶企曼（Mike Tauchman）處理迅速，仍讓大谷翔平攻佔二壘，該球擊球初速來到109.4英里（約176公里）。

第3打席獲保送上壘，大谷翔平抓準時機盜上二壘，捕手連傳得機會都沒有，接著大谷翔平野心更加強烈，用飛快的速度盜向三壘，捕手也索性不傳了，只是後續卓奧特（Mike Trout）遭到三振結束半局，不過大谷翔平本季第8、9盜出爐，盜壘數排在天使陣中第一位。

Hey Mickey! 🐭✅

Mickey Moniak with a great catch and release at Angel Stadium of Anaheim. Atta Boy 🌴#Angels #Moniak #GoHalos #CHCsLAA pic.twitter.com/qoK6ri7DAY — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) June 8, 2023

小熊五局上打回2分將比數超前，下個半局天使瑞吉福（Luis Rengifo）安打追平比數，拉開逆轉秀的序幕，六局下又是由瑞吉福敲回超前分，滿壘時莫尼亞克（Mickey Moniak）打出清壘二壘安打，天使這半局一舉攻下4分，莫尼亞克此戰攻守兼備，代班請陪產假的瑞福洛（Hunter Renfroe）守右外野，上演幾乎要撲進觀眾席的精采美技接殺。