資深男星陳凱倫，在演藝圈耕耘多年，曾三度榮獲廣播金鐘獎肯定，不過去年罹患扁桃腺癌後，便就醫接受治療，動刀後切除惡性腫瘤後，已經恢復成1期，不過如今卻透露高齡94歲的母親，人生已經進入最後階段，讓他表示未來會每天到醫院陪伴媽媽，好好把握接下來能相處的短暫時光。

陳凱倫上個月透露母親去年罹患新冠肺炎住院，沒想到康復後卻因為褥瘡得持續住院治療，未料年底還失去吞嚥功能，在徵詢母親同意後，便裝了鼻胃管，未料隔天竟發現頸部有腫塊，進一步檢查後發現是惡性腫瘤，而且已擴散到淋巴，讓他當下崩潰表示：「老天啊！袮怎麼跟我開這麼大的玩笑？」但也隨即浮現念頭：「我一定要好好活下去，媽媽還躺在安寧病房，等著我去照顧她」。

根據《三立新聞網》報導，陳凱倫表示母親至今住院10個月，正進行安寧照顧，不過卻無預警被醫生宣判生命進入最後階段，讓他決定每天到醫院陪伴母親，盡最後的孝道，不希望因此留下遺憾，而在母親去年住院後，他就已經將後事安排好，甚至告訴母親：「未來的新家已買好了，就是與爸爸放在一起」。

陳凱倫切除惡性腫瘤後，接受一段時間治療，如今醫生告知他「所有報告OK，再吃一個月化療藥吧」，可見身體逐漸恢復健康，對此，他表示相當感謝太太這段時間無怨無悔的付出。