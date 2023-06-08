澎湃新聞報導，6月8日，大陸高考（大學入學測驗）第二天。從廣東佛山市公安局南海分局獲悉，當天早上8時2分，一名考生急匆匆跑進南海公安分局獅山派出所求助，稱其早上起晚了，趕不上公車，因身上沒帶手機，又打不到車前往獅山高級中學考點，希望能得到民警的幫助。

由於獅山派出所距離獅山高級中學有近半個小時車程，且正值早高峰還有點堵車，警方趕緊讓這名考生上警車，一路亮起警燈往考點趕去。

「我昨天坐過鐵騎摩托，沒想到今天坐上了警車。」路上，這名考生有點不好意思地說。

原來，這名考生是社會考生，6月7日高考首日就曾走錯考場求助過南海警方。「我昨天上午跑錯去了大瀝高級中學，幸好有鐵騎及時『轉運』，沒想到今天起晚了，我第一時間就想到了員警。」因為家就在獅山派出所附近，所以他趕緊跑來求助，相比於第一次求助警察的緊張，第二次的求助明顯淡定從容多了。

8時25分，警車順利抵達考場，考生對警方的再次救助表示感謝。員警目送考生進入考場後，轉身離開回到崗位。在回去路上，員警才猛然想起，原來自己昨天就刷到過鐵騎護送這名考生的新聞報導，笑了笑說，「怪不得看著有點眼熟。」