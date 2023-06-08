有些人對待感情非常認真，會經過相處後再決定往下一步邁進，但有些人把感情看成兒戲會輕易進入一段感情，《小鐵星座》運勢專欄分享容易草率戀愛的前3名星座男，依序是射手男、牡羊男、雙魚男，其中第1名的射手男易被愛情沖昏頭，只要與對方相處過程中是快樂的，就會願意嘗試進入戀愛關係。

▍第3名：雙魚男

在雙魚男看來，每一段感情都是記憶裡有味道的風景，也是不容錯過的片段。他們是生性敏感又充滿浪漫的星座，喜歡熱鬧、害怕寂寞，希望身處在愛的環抱中，所以他們不會輕易放過與人交流的機會，努力融入到別人的世界，或是將別人帶入編織的夢境裡，因此容易陷入一段戀情中，就如同做夢一樣，既美麗又動人讓他們無法逃離，也不願走開。

▍第2名：牡羊男

牡羊男活潑外向，他們時常渴望戀愛，所以當出現不錯的對象時，衝動的他們便會使出渾身解數，用盡一切心力對對方好，而這樣的方式往往讓對方覺得太過草率，最後演變成所有的付出被視為理所當然，而牡羊男明知但依舊不願放棄。

▍第1名：射手男

射手男容易被愛情沖昏頭，雖然他們喜歡無拘無束，但對談戀愛也是非常熱衷的，只要與對方相處過程中是快樂的，射手男都願意嘗試，這時就容易付出所有的感情，並且給予對方最好的照顧，對於他們來說，衝動的選擇一段感情是輕而易舉的事。