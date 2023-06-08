新保指出，淨零碳排已成為全球一致性的共識，呼應政府永續城市的願景，協同產官學界打造淨零碳排的生態圈，運用5G與AIoT科技，結合事業群與跨業界的策略夥伴合作拓展業務。
台灣即將進入超高齡社會，加上又面臨少子化危機，新保發展樂齡生活多元智能解決方案，提供「Care U雲端居家照護服務」、跨足日照中心以解決照護人力短缺問題。
對於淨零排放，新保指出，接力ISO-14064溫室氣體的盤查與驗證，期望建構碳盤查、減碳能力，於綠色供應鏈中提升低碳產品，降低氣候變遷的衝擊，將地球永續視為己任。
新光保全(9925)今(8)日舉行股東會，承認2022年財報及通過配息2元。新保將2023年訂為永續發展新紀元啟航年，目標為「HOPE」，其中H(human capital)指的是人才培育、適才適所、職涯發展；O(optimization)代表數位轉型、流程改造、協作綜效；P(product portfolio)則為智慧城市、智慧生活，及智慧照護與；E(ESG)永續發展、社會公益、卓越治理。
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