新保指出，淨零碳排已成為全球一致性的共識，呼應政府永續城市的願景，協同產官學界打造淨零碳排的生態圈，運用5G與AIoT科技，結合事業群與跨業界的策略夥伴合作拓展業務。

台灣即將進入超高齡社會，加上又面臨少子化危機，新保發展樂齡生活多元智能解決方案，提供「Care U雲端居家照護服務」、跨足日照中心以解決照護人力短缺問題。

對於淨零排放，新保指出，接力ISO-14064溫室氣體的盤查與驗證，期望建構碳盤查、減碳能力，於綠色供應鏈中提升低碳產品，降低氣候變遷的衝擊，將地球永續視為己任。