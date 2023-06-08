ViewSonic在教育市場扮演關鍵角色，以教育工作者為中心的設計理念，研發出全方位一站式解決方案，包含ViewBoard智慧互動電子白板、 myViewBoard軟體解決方案，以及「ViewSonic原創內容」等，讓教育工作者和專業人士創造出引人入勝的互動式內容。此外，ViewSonic致力瞭解當地市場動態並提供客製化解決方案，也讓公司在全球市場中穩扎穩打，以台灣的IFP市場為例，ViewSonic擁有高達43.8％的市佔率，遙遙領先競爭產品近20％。

ViewSonic採用EaaS（生態系即服務）策略，推動一站式解決方案，包含ViewBoard、myViewBoard、和專為教育領域設計的原創內容。而作為EaaS策略的一環，ViewSonic獲得最新 Google EDLA（企業設備許可協議）認證，將能擴充 Google官方授權的GMS（Google 行動服務），用於售予企業的大尺寸設備。有了具EDLA認證的OPS插槽設備VPC-A31-O1，ViewSonic可以為教育機構和企業提供靈活而強大的生產力和協作工具，包括快速運算、安全保護，以及能夠使用更多Google Play商店中的app等。