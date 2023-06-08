台灣去年6月23日將猴痘（Mpox）列為第二類法定傳染病，至昨天累計確診149例，還有一名4歲男童被家人傳染，台中市衛生局長曾梓展表示，台中目前有13例確診案例，皆是20到40歲男性個案，彼此沒有關聯，呼籲高風險族群，最好接種疫苗。

根據疾病管制署統計，國內猴痘累計確診149例病例（137例本土及12例境外移入）。台中市統計至6月7日，累計13例猴痘確診病例，年齡介於20多歲至40歲，皆為輕症個案，8人已康復結案，另5人居家自主健康管理，尚無家庭聚集通報。

市長盧秀燕表示，猴痘為新興的傳染疾病，市府不只關切，也已做好防範準備，台中市可接種猴痘疫苗的醫療院所數全國最多，全力守護市民健康。

曾梓展表示，猴痘傳播對象具侷限性，此波主要傳播途徑為不安全性行為，呼籲市民應落實自我防護，避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸，如出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹等疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。

衛生局表示，市府獲報後均於24小時內完成疫調，並已進行衛教並自我健康監測21天，另針對高風險接觸者及高風險場域醫護，已陸續安排猴痘疫苗預防性接種，降低防止疫情擴散風險。

衛生局說明，台中市有20家醫療院所可提供接種猴痘疫苗，可提供接種服務的院所數全國最多，統計至今天上午9點止，台中市已完成接種4901人，提醒民眾可自我風險評估是否「近6個月內曾有高風險性行為」，凡符合猴痘疫苗接種資格，可向醫療院所預約並攜帶身分證件及健保卡前往接種。