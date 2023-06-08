聖暉*（5536）在客戶客制化需求與海外持續成長雙重利多下，前四月累計營收78.15億元，年增8.2％，在建工程金額維持300億元以上，仍有雙位數的成長。在業績題材支撐下，聖暉*8日早盤股價上漲逾3％，最高來到159元的波段新高！