聖暉*去年合併營收為282.6億元，年增約40％；稅後純益為19.3億元，年增61％，每股純益16.84元，三項均刷新歷史紀錄！

聖暉*2022年下半年每股配息8.5元（以每股面額5元計算），若加計今年2月配發去年上半年股息每股3.42元，年股息配發率達71％。若換算一般10元股票面額，全年相當於配發股息23.84元。

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