聖暉*去年合併營收為282.6億元，年增約40％；稅後純益為19.3億元，年增61％，每股純益16.84元，三項均刷新歷史紀錄！
聖暉*2022年下半年每股配息8.5元（以每股面額5元計算），若加計今年2月配發去年上半年股息每股3.42元，年股息配發率達71％。若換算一般10元股票面額，全年相當於配發股息23.84元。
聖暉*（5536）在客戶客制化需求與海外持續成長雙重利多下，前四月累計營收78.15億元，年增8.2％，在建工程金額維持300億元以上，仍有雙位數的成長。在業績題材支撐下，聖暉*8日早盤股價上漲逾3％，最高來到159元的波段新高！
聖暉*去年合併營收為282.6億元，年增約40％；稅後純益為19.3億元，年增61％，每股純益16.84元，三項均刷新歷史紀錄！
聖暉*2022年下半年每股配息8.5元（以每股面額5元計算），若加計今年2月配發去年上半年股息每股3.42元，年股息配發率達71％。若換算一般10元股票面額，全年相當於配發股息23.84元。
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