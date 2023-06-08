立法院3月24日三讀通過疫後特別預算案，迄今已將近1季。交通部於今（8）日行政院院會報告「行政院促進公共運輸使用方案」及「加速擴大吸引國際觀光客方案」期程規劃及推廣方式。行政院發言人林子倫轉述陳揆在院會談話表示，今年目標600萬國際旅客來台可望提前達標。

交通部說，目前已輔導全國推動公共運輸月票措施，三大生活圈預計7月1日上路；另為加速觀光產業復甦，交通部將自5月起辦理促進自由行旅客來台措施及加速團客來臺措施，又考量來台旅客成長，為穩定接待國際旅客之旅宿業量能，交通部自今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金。

其中，三大生活圈月票包括基北北桃城際通勤月票（1,200元）、中彰投苗城際通勤月票999元（台中市民699元）及南高屏城際通勤月票（999元）皆已進入最後準備階段；北部及中部地區預計6月15日、南部預計6月20日開放預售（販售通路包括捷運車站、台鐵車站、客運場站及網路APP等），並於7月1日上路啟用，屆時民眾即可購買月票搭乘捷運、輕軌、市區公車、公路客運、台鐵、渡輪及共享運具等公共運輸，其他各縣市政府亦將陸續推出月票方案。另外在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，民眾自5月20日起持電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行已享半價優惠。

而為加速觀光產業復甦，交通部說「加速擴大吸引國際觀光客方案」自5月起辦理促進自由行旅客來台措施及加速團客來台措施。自由行來台國際旅客有機會抽獎獲得5,000元消費金，總共50萬份，今年將抽出25萬份，截至6月5日已有超過19萬名旅客登記參加抽獎，已有2.5萬人中獎；在鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊方面，依照停留天數及團體人數，給予5,000元到5萬元獎助金，共約9萬團，自4月21日起受理國內接待社申請，截至6月5日已有約2,100團提出申請。

另為穩定接待國際旅客之旅宿業服務量能，交通部說，觀光局自今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金，每人每月5,000元，最長一年，以有效改善缺工問題，目前；另交通部觀光局配合行政院「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，刻正偕同勞動部辦理「疫後改善缺工擴大就業方案」及教育部辦理「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗方案」，並持續加強宣導說明，以維持旅宿量能。

交通部最後表示，目前國內外疫情已逐漸趨緩恢復正常生活，值此疫後社會經濟活動蓬勃發展之際，推動公共運輸通勤月票及觀光景點公共運輸接駁措施，對於減輕人民負擔、穩定民生物價、健全公共運輸環境及復甦觀光產業等具有莫大效益，更有助於強化國內經濟與社會發展韌性，為國內公共運輸發展與整體交通改善帶來新的契機，且交通部已在3月25日喜迎第100萬名來台國際旅客，不但提前達到百萬人次，也超越今年度第一季82萬人次的目標，相較去年整年度國際旅客總計89萬人次來台，今年短短84天內便已突破百萬人次，象徵國際旅客入境市場曙光已現。