新北市某幼兒園爆出學童遭老師餵食「巴比妥」（三級毒品）、安眠藥等藥，有學生出現情緒易怒及自殘行為，此案在上月14日家屬報案才曝光，醫師杜承哲質疑，教育局6日才決定全園幼童採檢，隔了22天卻是「抽血檢驗」，巴比妥在成人停留時間約3天，認為應檢驗頭髮，痛批市府根本在打假球。

此案目前已有17名家長提告，檢警今約談幼兒園園長與老師共8人，新北市教育局6日啟動「到園檢驗專案」，採檢16名幼童，報告最快1周出爐，加上先前已自行採檢的12名幼童，共有28名幼童完成採檢；教育局表示，市府事發後已提供榮總毒物科窗口免費檢驗，後續也協調醫院醫師及醫檢師啟動「到園檢驗」專案，是否檢驗毛髮部分一併建議司法機關。

杜承哲臉書曝光的一張對話截圖中，有人提到一般成人代謝巴比妥的時間是3天，而該幼兒的園孩童在事隔10天還能驗出，極可能是高劑量或長期餵食。（翻攝自杜承哲臉書）

杜承哲在臉書發文提到，新北市該間幼兒園遭爆餵食孩童三級毒品巴比妥，但市政府事隔22天才決定對該園的全部幼童「抽血」採檢，他痛批代謝正常的情況下，血液尿液在這麼久的時間，恐怕大多已難驗出，先前出面爆料的家長驗出毒品，恐怕是因孩子代謝系統未發育完全，且被長期用藥才能驗出。

杜承哲認為應該是要驗孩童頭髮的殘餘藥物反應，而非血液；他在臉書曝光的一張對話截圖中，有人提到一般成人代謝巴比妥的時間是3天，而該幼兒的園孩童在事隔10天還能驗出，極可能是高劑量或長期餵食，杜承哲痛批新北市府從5月14日報案到6月5日才決定檢驗血液，拖了22天相當離譜。

民進黨立委羅致政（右）、邱泰源（左）2日陪同家長召開「幼兒園餵藥恐是冰山一角-新北市府失職 家長人心惶惶」記者會，說明有多名小孩受害被驗出毒物。（鄧博仁攝）

對於外界批消極處理，教育局表示，市府發現教保人員疑有餵食管制藥品事件，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查。市長第一時間也要求跨局處專案協力合作辦理，建構警、衛、社、教守護網，全力捍衛幼童健康。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，「巴比妥」屬於中樞神經抑制劑，早期用在嚴重癲癇的個案，會在開刀麻醉時使用，不但是管制藥、處方藥，也是三級毒品，一般民眾無法輕易拿到；成人使用「巴比妥」後3天內血液可檢測出，但兒童的停留時間可能更長，若間隔已久，頭髮仍然可以檢測得到。

顏宗海提到，由於兒童體重輕，使用巴比妥，有相當大的機率過量，過量服用恐導致嗜睡，甚至抑制呼吸，將有生命危險，長期使用會產生依賴性、耐受性，也會成癮，突然不用會有焦慮不安的戒斷症狀。