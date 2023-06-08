陳先生經正子掃描檢查證實為食道癌及胃癌(藍圈處)。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

胃鏡檢查發現陳先生在食道和胃部有腫瘤(藍圈處)。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣45歲陳姓男子長期有胃食道逆流的困擾，近兩個月發覺自己食不下嚥，尤其是固體的食物不僅吞不下，還容易造成嘔吐，服用治療胃食道逆流的藥物也未改善症狀，因此就醫檢查，發現罹患食道癌、胃癌，經過醫生跨團隊治療，陳男終於在出院前可以由口進食低渣食物，享受久違的舌尖上的美味。

陳姓男子這兩個月期間體重下降近5公斤，因此醫師建議安排胃鏡檢查，結果發現在食道胃接合處和胃賁門部有腫瘤，切片病理報告顯示為腺癌，經電腦斷層和正子掃描做癌症分期檢查，證實為食道癌第3期、胃癌第4期。

透過大千綜合醫院一般外科、腫瘤科、胸腔外科跨團隊治療，術後再由加護病房及復健科團隊進行照護，陳姓男子終於在出院前可以吃低渣食物，享受久違的味覺。

大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，食道癌和胃癌從診斷、治療到康復的過程，需要完整的跨團隊醫療合作。以此次案例來說，陳先生先接受腹腔鏡空腸造瘻和人工血管放置手術，因其無法由口進食，而空腸造瘻可以幫助他在治療過程中解決營養來源的問題。

接著由腫瘤科團隊進行前置性化學和放射治療，讓局部腫瘤縮小，同時讓縱膈腔淋巴結不再有活性。之後安排次全食道和全胃切除併淋巴結廓清及食道重建手術，手術中先由一般外科醫師進行全胃切除及腹腔淋巴結廓清手術，同時塑造小腸以利食道重建；然後由胸腔外科醫師接手，進行胸腔鏡次全食道切除、縱膈腔淋巴結廓清及食道重建手術。

由於手術後容易發生併發症，包含出血、疼痛、傷口感染、呼吸道感染、吻合處滲漏、聲帶麻痺、營養問題等，因此手術順利完成後，病人轉入加護病房接受照護。在加護病房團隊24小時的照顧下，陳先生的狀況逐漸穩定，並轉至一般病房由復健科團隊介入術後復健治療，終於讓他在出院前能由口進食，享受久違的食物美味。

楊絡勝提醒，目前已知的食道癌高危險因子有抽菸、喝酒、嚼檳榔、常吃含亞硝胺的食物(如醃製、煙燻食物)、肥胖、胃食道逆流等，因此除了避免這些危險因子之外，也應攝取營養均衡的食物，就能降低罹患食道癌的風險。