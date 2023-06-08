將參選2024總統的民眾黨主席柯文哲訪日，並拜會駐日代表謝長廷，柯文哲更稱讚謝長廷是他的人生導師。對此，高雄市長陳其邁表示，「朋友是永遠的，政治是一時的」，在選舉期間都會有選舉的行程、拜會、談話，政治還是要不忘初衷、努力打拼，這個才最重要。

「朋友是永遠的，政治是一時的」對於柯文哲稱讚謝長廷是他的人生導師一事，陳其邁表示，選舉期間難免都會有一些選舉的行程、拜會、談話，但政治還是要不忘初衷、努力打拼，這個才最重要，民主的政治相當可貴，大家必須不斷反省、謙虛學習，所以柯文哲去拜會謝長廷他覺得很好，多走走多看看國內、國外對每個政治人物來講都是成長。

媒體問及陳其邁是否也有人生導師？陳其邁表示，每個人從小到大當然都會有很多不同階段的人生導師，他舉例，像行政院長陳建仁以前在公衛就對他有很大的啟蒙。所以不同階段都有不同的人生導師，很難說只有1個，他也相信柯文哲也不會只有1個人生導師，但是選舉畢竟看的人很多，他覺得這些都很好，讀萬卷書行萬里路。

陳其邁表示，謝長廷擔任高雄市長也非常久，先前他提出的社區主義、四大優先等政治理念、民進黨政治價值的實現，在當時都有深遠的影響。所以謝長廷在高雄市長任內樹立的城市美學等等，都深深影響高雄城市發展，許多謝長廷擔任市長時改變的城市風貌，有很多到現在大家還津津樂道。