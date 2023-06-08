一代巨星、永遠的男神劉文正今年2月被夏玉順爆出烏龍死訊，夏玉順後來改口稱劉文正還在人間，但不多說去向。「痛苦歌王」孫情長年在美國定居，先前他上節目被逼問知不知道劉文正人在哪裡？他表示劉文正私下個性比較鬱悶，會來往的只有幾個人，他雖知道是哪幾個人，但因為不屬於劉文正的朋友圈，對於劉文正去向也不清楚，而這也是劉文正至今仍如此神秘的原因。

周丹薇和孫情先前上《新聞挖挖哇》宣傳兩人的「璀璨人生2023演唱會」，曾拿過第25屆亞洲影展悲劇片最佳女主角獎的周丹薇，其實早年也當過歌手，孫情因記得這件事便邀對方獻出初登演唱會的合作機會，周丹薇說自己的成名曲有〈愛神不見了〉、〈同心圓〉，而且跟劉文正還有一層緣分。

【精華版】劉文正到底在哪？痛苦歌王爆料他私下真實性格

周丹薇表示當年有個公司叫東尼機構，找了很多電影圈的人，包括她，而劉文正就是她師兄，還有恬妞、胡茵夢、甄秀珍，都屬同家唱片公司，主持人便好奇問：「丹薇請問妳，劉文正在哪裡？」周丹薇尷尬大笑說自己真的不知道，轉問同樣住在美國的孫情。

孫情說，自己也就跟劉文正同過台幾次，私下沒來往，以前年輕時因為他喜歡穿好看的衣服，又因為是僑生，出國方便，常到日本買高級服飾，有次兩人的共同朋友開玩笑偷孫情的衣服給劉文正穿，但因為劉文正身材高大，衣服反而顯得太緊太小，但劉文正還是聽話穿在身上，讓眾人莞爾。孫情更補充劉文正個性鬱悶、不愛說話，他知道劉文正的朋友有哪些，就兩、三個人，生活圈很窄，而孫情是到處交朋友的人，所以跟劉文正行事風格不同，也難成為好友。