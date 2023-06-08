國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的競選辦公室，今與黨部、黨團跟智庫今中午展開「四方平台」，對於如何整合鴻海創辦人郭台銘，國民黨秘書長黃健庭強調，整合需要一些時間，他從未欺騙郭台銘，相信郭會回到下架民進黨的初衷，信守承諾加入泛藍陣營，一起為勝選來努力。

由於國民黨本來就有以黨中央、立法院黨團、智庫所組成的三方平台，討論議題、法案等攻防，在侯友宜確定成為總統提名人後，侯團隊也被納入平台中，成為四方平台，並將於今日中午舉行首場會議。

黃健庭表示，三方平台是黨中央、智庫與立院黨團的對話機制，今天是第一次加入侯友宜團隊，用意就是希望充分地對接，成為聯合作戰團隊，整合越來越順暢，大家對未來怎麼分工、分競合擊都有共識，今天開會會進一步討論，未來盡快呈現戰鬥力。

針對是否將整合郭台銘，黃健庭表示，整合需要一些時間，他重申，國民黨的總統候選人徵召提名，整個過程是公平公正絕對經的起檢驗，他從來沒有跟郭台銘說一句欺騙的話，郭台銘也不覺得他被欺騙，「我問心無愧」。

黃健庭強調，雖然這過去2、3週外界有些不實、自相矛盾的指控，針對這些指控，黨中央並沒有一一正面的去駁斥，為的就是不希望激化對立，盼望以和為貴，一切以大局為重，這就是為了後續的整合。

黃健庭表示，郭台銘參與政治的初衷，就是要下架民進黨，捍衛中華民國，所以他始終相信郭台銘最終會回到初衷，信守承諾加入泛藍陣營，一起為勝選來努力。