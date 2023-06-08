108課綱施行後，出現頂大學生基礎學科成績弱化的現象。一名長庚大學退休教師表示，現在大一理工科系的學生，在普通物理、微積分等基礎學科能力不僅表現越來越不理想，甚至放棄學習的狀況更逐年增加，即使安排補救教學或暑假重修，都很拉抬學生的學習興趣與動力。

多名資深學者出席今(8)日舉行的「教改論壇」，長庚大學教授邱韻如表示，任教20多年以來，見證理工科系學生課業表現由興到衰的局面，讓她擔憂不已。

她提到，現在的學測在寒假舉行，高三上學期的最後1個月，許多學校已停止上課，都把時間花在讓學生專心準備學測。而學測考完之後的高三下學期，以社區高中為例，只有少部分學生要參加7月舉行的分科測驗，根本無心學習加深廣課程，此時高中老師要上課，「簡直是在修練」，而且學生在物理、化學等科目若一兩堂跟不上，之後程度一定往下掉，到了大學如果就讀理工科相關科系，學科表現非常不理想。

邱韻如進一步指出，她在任教時發現，大一理工科系學生在普通物理、微積分等基礎科目表現上，不僅逐年弱化，其程度連高二、國中基本概念都嚴重缺乏，這樣的學習情況必然無法讓學生失去學習動力，即便在投入課後補習或暑假重修，無法發揮作用，這起現象讓大學老師們非常擔憂，台灣理工科人才將會出現嚴重斷層。

台師大特教系名譽教授吳武典認為，108課綱導致台灣科技人才缺口不斷擴大，為此他提出「育才三要」，包括：政府應該重修108課綱、讓大學重新定位、培育術德兼備的真人才，才能有助於培育人才。

擔任教改論壇召集人的政大教授周祝瑛說，12年國教與108課綱實施以來，造成各種亂象，甚至學生基礎學科能力嚴重弱化，「教育部要負很大責任！」