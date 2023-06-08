金門金沙地區1名洪姓男子日前在沙美郵局欲匯款40萬借予自稱是他外甥女之女子，但卻連對方姓名及借錢之用途都不知道，郵局人員發現有異報警協處，警方趕抵現場勸其撥打電話予該女子查證，對方發覺詐騙不成後立即掛斷電話，洪男也才驚覺險受騙，成功保住40萬元積蓄。

縣警局指出，金湖分局金沙分駐所於日前接獲沙美郵局人員來電報稱，有民眾洪姓男子疑似遭詐騙欲匯款，該所線上警網巡佐朱道祥、警員蔡豊國立即前往協助查處。

警方到達現場後，洪民表示在LINE接獲自稱外甥女的女孩，要向他借新臺幣40萬元整，經警方詢問洪民其外甥女之姓名及借錢之用途時，洪民卻都表示不知，現場經由警方提醒，並告知詐騙手法及案例，洪男即當場與自稱外甥女之女子於電話查證，詐騙者發覺詐騙不成後立即掛斷電話，洪男始知受騙，並感謝郵局及警方人員協助阻攔，保住辛苦所存之積蓄。

金湖分局呼籲，詐騙集團無所不用其極，詐騙手法層出不窮，在接獲電話要民眾匯款時，請保持冷靜，耐心求證，勿隨意匯款，最簡單的方法就是撥打165反詐騙專線，「多一分小心，少一分損失」，以避免生命財產遭受損害。