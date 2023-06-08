蓮子想必大家都很熟悉，但你聽過雪蓮子嗎？農糧署解釋，雖然蓮子和雪蓮子只差一個字，但它們完全不同。蓮子是水生植物蓮花凋謝後從蓮蓬中取出的種子；而雪蓮子是中東、印度和地中海菜系中常見的鷹嘴豆，因其口感鬆軟而得此俗稱。營養師林俐岑表示，鷹嘴豆富含蛋白質和膳食纖維，是減醣好幫手；此外，亦富含鉀和葉酸，適合高血壓族群、備孕婦女、孕婦、發育中孩童、高齡長者等食用。

農糧署在臉書專頁發文，說明蓮子和雪蓮子的差異。蓮子是水生植物蓮花凋謝後從蓮蓬中取出的種子，產期落在5～8月，主要產地來自台南和嘉義；而雪蓮子實際上是中東、印度和地中海菜系中常見的鷹嘴豆，因形狀像老鷹嘴巴而得名，也因其口感鬆軟，所以獲得了雪蓮子的別稱，在台灣僅有零星面積栽種，採收期落在3～4月。

至於料理方面，農糧署指出，蓮子採收後經過乾燥處理，常用於燉湯、烹調菜餚或與米飯一起煮食，是中醫重要的養生食材；而雪蓮子主要使用豆莢內成熟的種子，在西式料理中作為麵包點心的醬料，或用於涼拌、湯品或與蔬菜一同燉煮。這兩者的口感和風味截然不同。

營養師林俐岑曾於個人網站分享鷹嘴豆的好處，她指出，鷹嘴豆屬於6大類食物中的「全榖雜糧食物」，其蛋白質及膳食纖維含量豐富，是執行減醣生活的好幫手。此外，鷹嘴豆在維生素B群及礦物質部分也非常豐富，特別是鉀及葉酸。豐富的鉀可以代謝體內過多的鈉和水分，幫助水分調節以及穩定血壓，適合高血壓族群食用；而葉酸適合孕前備孕婦女、孕婦、發育中孩童、高齡長者等食用。