為持續推動友善行人環境，並強化旅客的步行體驗，基隆市政府編列3000萬元預算，在基隆市仁愛區及信義區進行騎樓整平計畫。基隆市議長童子瑋表示，希望透過一系列的進步，將基隆市中心區做為步行願景的示範區。

基隆市區因為發展很早，市區的騎樓高度不一，民眾在市區的騎樓行走，常需上上下下，也常有民眾因此跌倒、扭傷。基隆市政府都發處編列了3055萬元，針對基隆市區海洋廣場及基隆塔週邊的市區，推動騎樓整平計畫。

這筆預算中，主要是由內政部營建署補助2505萬元，基隆市府的配合款為550萬元。分成2年、4個階段進行工程。依內政部的要求，這項工程必須在今年7月前完成發包作業，若一切順利，可望於今年8月起開始動工。

基隆市議長童子瑋日前也曾針對騎樓整平議題進行會勘，基隆市政府都發處當時指出，這次的騎樓整平計畫共分2期，主要在仁愛區與信義區。第1期範圍在國門廣場周邊，包括忠一路、忠二路、孝三路、孝四路、仁二路等區域；第2期的範圍，則是以基隆塔周邊為主，包括了義一路、義二路、信三路等，騎樓住戶完全不用額外負擔騎樓整平的經費。

童子瑋指出，日前基隆市議會定期會中，朝野議員在市區的步行空間與騎樓亂象等議題都有大量討論，他認為這是很好的氛圍。童子瑋說，可見的未來，市中心區的交通動線將有更多可能性。他認為應將基隆市中心區，建設為步行願景的示範區，做為基隆市其他區域未來長期建設的模範。