每年暑假舉行的夏戀嘉年華演唱會及跨年演唱會，已成花蓮知名觀光熱門活動，為培養在地表演人才，縣府發出邀請，徵選在地表演團隊報名，有機會與藝人同台演出，一圓明星夢，還可獲得最高15萬元演出費。
花蓮縣府觀光處指出，每年暑假舉辦的夏戀嘉年華及跨年活動花蓮太平洋觀光節是花蓮2大音樂活動，其中夏戀嘉年華將於7月5日至9日連續5天在花蓮市東大門廣場舉辦，勁歌熱舞不間斷，除了邀請知名藝人到場演出，也徵選在地表演人才。
觀光處長張志翔表示，透過「洄瀾新秀爭霸讚」活動，公開徵選在地表演團體，將選出6組在地表演團隊，即日起至6月13日開放網路報名。
張志翔指出，團隊需5人以上，且成員1／2設籍花蓮、皆年滿13歲以上，初賽採線上報名，提供影音檔評選，16日公布入選決賽隊伍、25日辦理決賽，詳細報名資訊可至花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/查詢，報名網址https://eurl.cc/V8AvXN。
花蓮縣府觀光處指出，經評選出的6組隊伍，排名前2組可獲花蓮夏戀嘉年華或花蓮太平洋觀光節登場機會及演出費15萬元，其餘4組為可獲花蓮夏戀嘉年華演出機會及演出費5萬元，讓各界看到花蓮在地團體精采演出，也歡迎全台遊客暑假到花蓮，留下美好回憶。
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