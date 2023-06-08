李中岑針對性騷案，質詢台南市警察局長廖宗山。（曹婷婷攝）

性騷事件連環爆，台南市議員李中岑今天質詢爆料，一名女友人2年前因捲入詐欺案，為自我澄清向三分局報案，卻遭承辦小隊長要求借錢，甚至還以帶有性暗示言語「晚上要一起吃炒飯嗎？」害友人身心不適，結果該名小隊長得知她要調查的風聲，已火速退休。南市警察局回應，會了解是否確有其事並啟動調查。

李中岑今天爆料女性友人遭到該名小隊長騷擾的過程，指友人為單親媽媽，因前夫捲入詐欺案的關係，友人基於自保而找主動警察報案，結果卻遭到承辦小隊長要求若不借錢，就要把她卡到該案去，從被害者變加害者，且該名小隊長還曾暗示「一起吃炒飯」等性暗示言語，讓該女身心極度不適。

李中岑說，她得知整起事件原委後，原本打算要在議會提出質詢，結果，該名小隊長聽到風聲後，已經火速退休。

她也關切台南3月間曾發生林姓警官性騷女房仲，台南市警察局長廖宗山答詢指出，已將該警記兩大過免職但目前該員還在申訴中。

李中岑也說，警察應該保護人民而不是用他的職權來恐嚇人民，她說，警察犯錯頂多調到偏遠地區，把這些事情掩蓋過去，這對偏鄉居民也很不公平，偏鄉恐有更多機會讓這些有案在身的警察做出更多不當行為，警察局必須好好檢討處置這些警員。

針對李中岑爆料友人2年前遭性騷，台南市警察局指出，該員確實已申請退休，會再了解是否確有其事，並啟動調查。

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