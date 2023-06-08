過去認為生病了才要去醫院，其實醫院的功能不僅限於看病取藥，更將觸角延伸到預防保健。目前全台逾200家醫院獲國民健康署「健康醫院」認證，提供民眾促進健康的戒菸服務、運動指引、飲食調整、健康諮詢、減重計畫及衛教課程等服務，成為社區健康的守護者。

台北市立關渡醫院副院長周幸生分享，該院門診設有主動關懷戒菸提示系統，如果病歷裡註記「有吸菸」，醫師或護理師會主動詢問是否有意願戒菸，並加強高危險族群給予介入戒菸衛教及藥物治療。另吸菸者罹患口腔癌和肺癌之危險機率較高，因此醫院經評估後，並結合安排符合資格之看診民眾做口腔黏膜檢查及低劑量電腦斷層掃描。

桃園市天晟醫院配合桃園市衛生局計畫，在社區中串聯其他醫院、診所及藥局組成「醫療小管家團隊」，進行社區民眾慢性病追蹤管理，設置常駐型服務據點。85歲獨居的王伯伯血壓異常且有抽菸習慣，團隊剛接觸時完全拒絕就醫，經由護理人員持續拜訪及建立關係後，說服他讓鄰近診所提供醫療服務，後來王伯伯會自主固定至據點量測血壓、參與講座，血壓異常情況也獲得改善。

台南市奇美醫院副院長陳綉琴分享，過去一年在嘉南地區舉辦超過1000場活動，也透過不同形式的健康促進課程，幫助民眾養成健康習慣；該院長期追蹤某一社區參與健康促進課程的民眾，發現血壓異常及總膽固醇有明顯改善，長者的下肢肌力、肌耐力及平衡感，透過30秒起坐、握力及張眼單腳站立等動作也都有明顯進步。

國健署鼓勵醫院落實健康促進、從前端開始防患未然，建構從預防保健一路到疾病治療的完善健康照護網絡。國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳指出，目前已有203家醫院響應，全台各縣市皆有，將持續鼓勵醫院投入「健康醫院」行列。