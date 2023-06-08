印度持續與美國深化國防合作。印度媒體報導，印美兩國最近同意共同製造戰鬥機引擎，相關協定料將於印度總理莫迪6月訪美時正式簽署。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4日至5日訪問印度，在新德里與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）會面。

「印度時報」（TOI）最近披露，在印美「國防產業合作路線圖」之下，兩人同意由美國奇異公司（General Electric）與印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics）共同生產F414渦輪扇發動機。

F414引擎推力2萬2000磅，目前應用於美國F/A-18E/F超級大黃蜂戰機、EA-18G咆哮者電戰機、瑞典JAS-39獅鷲戰機，以及南韓KF-21「獵鷹」（KF-21 Boramae）戰機。

報導引述消息人士說，奇異公司將提供百分之百技術轉移，共同製造的F414發動機將安裝於印度研發中的國造「光輝2型」（Tejas Mk-2）戰機之上。

印度時報稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）應邀於6月下旬訪問白宮，屆時兩國料將正式簽署相關協定。

目前全球只有美國、英國、俄羅斯、法國與中國等少數國家，有能力生產戰機引擎。

報導補充，除了共同製造F414引擎之外，美國也可能向印度出售30架MQ-9B「掠奪者」（Predator）攻擊無人機，部署在印中、印巴（巴基斯坦）邊界，以及具有戰略意義的印度洋地區。

印度和美國都是「四方安全對話」（Quad）的成員。印度時報說，中國持續在印中邊界以及印太區域武力擴張，印美的國防合作將提升印度維護區域和平與穩定的能力。

印度在國防設備與技術上長期依賴俄羅斯，但在印中邊界爭議僵持、俄羅斯身陷烏克蘭戰事且與中國漸行漸近的情況下，印度正開始減少對俄羅斯的軍事依賴，轉向加強與美國的夥伴關係。