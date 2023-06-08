夢田影像自2012年耕耘「台灣獨立書店文化」抽象的生活文化IP延續至今，以「台灣文學」與「文化倡議」為核心。2023年全新推出《那間書店有音樂－還有我們的秘密》音樂紀實節目，由6組臺灣獨立音樂人回望自身創作，將這片土地孕育的產出的音樂故事帶至獨立書店中，近距離與長期陪伴茁壯的聽眾分享。經由乘載文化的獨立書店展現當代文化，展見音樂人成長過程的創作，所帶來的療癒與穿透力。

由不同音樂人包含同為929樂團主唱與詩人吳晟兒子的「吳志寧」、曾入圍金曲最佳樂團並評比為臺灣十大獨立樂團之一的「先知瑪莉 Mary See the Future」、溫暖療癒系雙主唱「南西肯恩」、臺灣饒舌先驅「老莫ILL MO」、金音獎最佳民謠專輯得主「王榆鈞」及暗黑藝術搖滾樂團「Wednesday與壞透樂團」，走進獨立書店－舊書櫃，近距離與長期支持自己的粉絲觀眾Live演唱、交流，並演唱其一與詩人合作的歌曲，讓音樂褪去華麗外殼回到最純粹的樣貌，與獨立書店融爲一體，表述獨特的臺灣精神，以音樂讀詩，也讀出跨世代的對話框。

夢田影像執行長蘇麗媚表示，臺灣獨立書店是扎根在城鄉之間的重要據點，在科技時代溫柔地傳遞源自於人的感動，希望世界能夠看見這片土地的書店精神。嘻哈音樂人老莫認為，夢田在做的事是很少見的，要引起一般人對於詩或獨立書店的興趣相當困難，因此更顯得難能可貴；獨立樂團「南西肯恩」肯恩傳達，獨立書店絕對是這個世代需要被珍惜的寶藏，很感謝夢田影像這份文化亦是情懷，交給較少能接受到的年輕人，很期待接下來的企劃。

夢田影像從2014年以紀錄片《書店裡的影像詩I》看見40家獨立書店的自由靈魂、2016年，以紀錄片《書店裡的影像詩II》感受再40家獨立書店的人生哲學、2019年，以電影《致親愛的孤獨者》記錄著三段式年輕世代孤獨的社會樣貌，再到2022年，以音樂紀實《滾動的詩》表述一段詩與音樂的碰撞，以詩成詞、獨立音樂成作、紀實鏡頭成故事，透過15篇音樂紀實影像，滾動出時代對話的聲量。

從《滾動的詩》到即將播映的《那間書店有音樂》，蘇麗媚接觸了獨立音樂工作者之後，在他們身上感受到強烈的「純粹與真實」，覺得相當幸運更是驚豔。獨立音樂的「發言」倡議性也特別強烈，對社會不平之處大聲疾呼，完全沒有隱藏或包裝，真心殷切地用自己的音樂，對這個社會發言，與獨立書店的精神不謀而合，看似頑固卻也特別浪漫。蘇麗媚表示，獨立音樂人所追求的主體性，那股自信與大膽，正是台灣土地所孕育出來的。而夢田能做的就是搭建平台、聚沙成塔，讓獨立音樂人發聲、匯聚形成議題影響的力量。《那間書店有音樂－還有我們的秘密》音樂紀實節目，6月10日（六）起，於Vidol、三立都會台、夢田影像YouTube、LINE TV、中華電信MOD、myVideo等平台播出。