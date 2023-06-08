中國常駐聯合國副代表耿爽當地時間7日在聯合國收集「伊斯蘭國」（IS）在伊拉克罪證調查組通報會上發言，敦促調查組儘快向伊拉克移交極端組織「伊斯蘭國」在伊犯罪證據。

新華社報導，耿爽表明，中方讚賞調查組過去6個月工作取得的新成果，特別是在伊斯蘭國涉嫌研製和使用生化武器、破壞文化遺產等方面的新發現。中方也讚賞調查組積極協助伊拉克司法部門加強能力建設，支援伊拉克法院推進數位化工作。

耿爽指出，在肯定工作進展的同時，中方也期待調查組收集的大量證據能儘早轉化為對恐怖分子追責的切實行動。向伊拉克移交證據是安理會第2379號決議的明確要求，也是調查組工作的「最後一公里」。中方期待調查組儘快啟動對伊方系統、完整的證據移交，不贊成將移交工作與伊拉克國內法及其國內立法進程掛鉤。調查組與第三國分享證據，應事先征得伊拉克政府同意，堅持透明、非歧視原則。

耿爽強調，調查組是安理會應伊拉克政府請求，為支持伊拉克追責努力作出的臨時過渡性安排，不應該成為一個常設機構。早在2021年5月，調查組的第6分報告已經提出對完成戰略的初步設想。今年是調查組成立5周年，中方希望調查組與伊拉克充分協商，早日制定包含時間表在內的完成戰略，提交安理會審議。

耿爽也表明，當前，全球恐怖主義形勢依然嚴峻，伊斯蘭國、蓋達組織、東伊運等恐怖組織仍十分猖獗。伊拉克依然處在國際反恐前沿，國際社會應繼續支援伊拉克加強反恐能力建設，打擊恐怖主義，並根據本國法律對恐怖勢力追責。有關國家還應負起責任，配合伊方處理在伊外國恐怖作戰分子問題。