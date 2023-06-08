小小彬（左起）、溫兆宇（彬彬）、迷你彬 一起拍公益廣告。彬彬正記國際有限公司提供

曾是最知名的童星小小彬高中畢業了，等待大學放榜的前夕，投入打工行列，第一份工作是體育場的清潔人員，工作兩天下來累到翻過去，但他表示身體勞累精神卻滿足，體會勞動力賺錢的辛苦，也期待未來的大學生活有完全不一樣的人生體會。

18歲小小彬雖然外表很酷，行動力卻非常強大，一邊等待大學放榜，同時也迫不及待選擇打工賺錢，體會投入社會的感覺，在南港體育場做清潔工作，他說，雖然比預期中來得辛苦和勞累，工作結束回家都深夜了，日薪1500元 ，但他覺得很開心，「長大後第一份工作就踏踏實實體會辛苦賺錢的感覺」。雖然能持續多久不知道，但是他就是要努力的打工賺錢，這個暑假一分一秒都不浪費。

在父親溫兆宇（彬彬）的帶領下，小小彬、迷你彬日前也一起拍攝公益廣告，為台灣照顧生命協會拍攝愛心捐發票的公益廣告，溫兆宇表示，彬彬正記國際有限公司從汐止喬遷到內湖之後，業績表現不錯，加上解封，廣告拍攝case滿檔，此外，經營童星網紅、健身網紅等，打算在暑假之前推出專屬平台，吸引粉絲。他個人也持續在3所院校教授媒體行銷，斜槓人生，忙碌又充實。

溫兆宇表示，孩子們長大了做任何事情都有自己的想法和主見，他給予意見和支持，小小彬等待大學放榜的結果之前體會勞力人生，汗水換薪水，職業無高低，年輕人腳踏實地，他很贊成，16歲的迷你彬不打棒球了，目前讀復興美工，他對影視工作有熱血，未來很可能投入影視拍攝工作。

這次父子三人能一起合拍公益廣告，為弱勢族群盡一點綿薄之力，拍攝時父子三人相處愉悅，讓他想起帶著兩個兒子從滿地爬到如今獨立自主的點點滴滴，時光彷彿穿梭機一樣飛快而過，帶子郎的甘苦人生已然邁向新頁。