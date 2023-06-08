不少人離家背井在外工作、租屋，一名男網友表示，朋友在新北市某捷運共構宅裡，租了一間單人的套房，月租高達3萬元，將近一個月的薪水，月花這麼多錢租房僅是為了有好的生活品質，他超級驚訝，問「網友房租佔薪水的幾成才合理？」貼文引發網友熱議。

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》指出，最近和朋友討論薪水分配，聊天過程中得知對方一個月薪水幾乎都花在房租上，房子位於新北市某捷運共構宅裡，且還不是家庭房，僅是一般的單人套房就要3萬，讓他震驚不已，懷疑自己耳背聽錯。

原PO追問朋友為何要花這麼多錢在房租上，對方表示，工作一陣子覺得生活品質很重要，和房東簽約時毫不猶豫簽一年租約，導致現在每個月吃不消，待租約到期後會再找便宜的租屋處。

原PO同意生活品質的重要性，但收支分配也不能忽視，好奇問「房租佔薪水的幾成才合理？」貼文引發網友討論，「我覺得月薪的七分之一以下最為理想，例如薪水49K、房租7K」、「他薪水多少？怎麼可能薪水3萬就花3萬去租房？都不用生活費嗎？月薪應該至少有7到9萬或是更高吧？這樣租3萬才合理」。

也有過來人分享自身經驗，「我目前房租占薪水的三分之一，已租2年」、「15%吧！目前租屋有包含車位，約占薪水15.7%，但剛畢業可申請租屋補助，所以實際是占薪水的11.6%」、「我月入12萬，花8500元租房，占薪水的10%，可我覺得生活品質有被壓縮。」