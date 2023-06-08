由「香港電影鐵三角」杜琪峯監製、游乃海編劇、鄭保瑞執導、香港電影品質保證「銀河映像」攝製的最新驚悚懸疑力作《命案》，請來金像獎影帝林家棟領銜主演，詮釋與天抗命的癲狂命理大師，可說是他瞄準影帝寶座的又一代表作品。

電影劇本概念源於編劇游乃海的真實算命經歷，當年算命師鐵口直斷他會發瘋，遭受打擊時會想不開，卻又說幸好他為人樂觀，所以將平安無事：「好像是說了等於沒說的廢話，多年後卻明白那正是『萬般皆是心，點點皆由人』的道理。」

林家棟在片中飾演與天抗命的命理大師，將呈現影帝級的精湛演出。（采昌國際多媒體提供）

值得一提的是，林家棟開拍的第一場戲，就是要在墓地幫人念咒改命，他回憶開拍前一天的深夜11點才收到劇本，還要念詞順暢，又要一鏡到底，還得念咒不能出錯，咒語又有客家口音，讓他一個頭兩個大，連夜請真的師父錄音，自己跟著背誦，一背就到凌晨三點，讓他直呼印象深刻。

而這場墓地改命的戲，也讓林家棟有感而發：「我不禁問自己，是否只要唸幾句咒語和經文，就可以真的解脫？上個香、拜個神就會變好？當然我們不能從太科學的角度去看，這其實都只是讓人心安，但我從第一天開始，就被這想法籠罩住整個角色。」

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